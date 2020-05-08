ОПГС

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Прайс-лист

Скидки в зависимости от объема

Количество Сумма Цена за тонну Скидка
5 тонн 5500 ‭1100‬ -
10 тонн 8300 ‭830‬ 3%
15 тонн 12000 800 8%
20 тонн 15000 750 9%
25 тонн 18000 520 10%
ОПГС
Цена от: 520 руб./т
Наличие: в наличии
тн
Итого: 520 руб
Ближайшая доставка: 08.05.2020
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Производственная компания «Магистраль» предлагает купить ОПГС в Ижевске с доставкой, гарантируя соответствие поставляемого материала требованиям ГОСТ 23735-2014. Благодаря механическому смешиванию массовое содержание гравия в натуральной песчано-гравийной смеси может быть увеличено до 75%. Его высокая концентрация способствует повышению прочности и температурной устойчивости обогащенной смеси.

Существует 5 категорий обогащенной песчано-гравийной смеси в зависимости от процентного содержания гравия. В ее состав входят дополнительные компоненты (глинистые и пылевидные частички). Добыча песчано-гравийных смесей ведется как в водоемах (прудах, реках, морях), так и в карьерах. Главным преимуществом морских пород является чистота, речных — наличие однородных фрагментов. Карьерные породы, имеющие шероховатую поверхность, отличаются отменной адгезионной способностью.

Область применения

С использованием ОПГС изготавливаются бетонные и асфальтобетонные строительные растворы, отличающиеся механической прочностью. Основными сферами применения стали жилое, производственное, коммерческое, автомобильное, железнодорожное и авиастроительство, ландшафтный дизайн. Выбор подходящего типа смеси осуществляется с учетом уровня радиоактивного фона натуральных пород.

Благодаря ОПГС работы по укладке фундаментов и благоустройству территорий производятся максимально эффективно. Материал применяется для засыпки оврагов и котлованов, выравнивания земельных участков, строительства гидравлических сооружений промышленного назначения, укрепления речных либо морских береговых линий. Широко используется обогащенная смесь в дорожном строительстве в процессе укладки, выравнивания и модернизации дорожного полотна.

Размер камней: от 10 до 70 миллиметров


Объемный вес: 1,65 тонн на метр кубический


Морозостойкость: F100


Для примесей: >5 процента


Коэффициент уплотнения: 1,2

Осуществляем доставку по Ижевску и Удмуртии собственным грузовым автотранспортом компании “Магистраль” в удобное для Вас время.

Доставляем 6 дней в неделю кроме воскресенья.

По Ижевску доставляем в течение 2 часов.

По Удмуртии - в удобное для Заказчика время.

Окончательная стоимость доставки зависит от объема заказа и удаленности объекта Заказчика.

Клиенты компании “Магистраль” могут оплатить заказ наличными или по безналичному расчету с предоставлением всех закрывающих документов с нашей стороны.

ГОСТ 23735-2014

Отзывы

Очень быстрая доставка!

Сергей
Заказывали щебень, все вовремя. Советую!

Виктор

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