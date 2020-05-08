Прайс-лист
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|5500
|1100
|-
|10 тонн
|8300
|830
|3%
|15 тонн
|12000
|800
|8%
|20 тонн
|15000
|750
|9%
|25 тонн
|18000
|520
|10%
Производственная компания «Магистраль» предлагает купить ОПГС в Ижевске с доставкой, гарантируя соответствие поставляемого материала требованиям ГОСТ 23735-2014. Благодаря механическому смешиванию массовое содержание гравия в натуральной песчано-гравийной смеси может быть увеличено до 75%. Его высокая концентрация способствует повышению прочности и температурной устойчивости обогащенной смеси.
Существует 5 категорий обогащенной песчано-гравийной смеси в зависимости от процентного содержания гравия. В ее состав входят дополнительные компоненты (глинистые и пылевидные частички). Добыча песчано-гравийных смесей ведется как в водоемах (прудах, реках, морях), так и в карьерах. Главным преимуществом морских пород является чистота, речных — наличие однородных фрагментов. Карьерные породы, имеющие шероховатую поверхность, отличаются отменной адгезионной способностью.
Область применения
С использованием ОПГС изготавливаются бетонные и асфальтобетонные строительные растворы, отличающиеся механической прочностью. Основными сферами применения стали жилое, производственное, коммерческое, автомобильное, железнодорожное и авиастроительство, ландшафтный дизайн. Выбор подходящего типа смеси осуществляется с учетом уровня радиоактивного фона натуральных пород.
Благодаря ОПГС работы по укладке фундаментов и благоустройству территорий производятся максимально эффективно. Материал применяется для засыпки оврагов и котлованов, выравнивания земельных участков, строительства гидравлических сооружений промышленного назначения, укрепления речных либо морских береговых линий. Широко используется обогащенная смесь в дорожном строительстве в процессе укладки, выравнивания и модернизации дорожного полотна.
Размер камней: от 10 до 70 миллиметров
Объемный вес: 1,65 тонн на метр кубический
Морозостойкость: F100
Для примесей: >5 процента
Коэффициент уплотнения: 1,2
Осуществляем доставку по Ижевску и Удмуртии собственным грузовым автотранспортом компании “Магистраль” в удобное для Вас время.
Доставляем 6 дней в неделю кроме воскресенья.
По Ижевску доставляем в течение 2 часов.
По Удмуртии - в удобное для Заказчика время.
Окончательная стоимость доставки зависит от объема заказа и удаленности объекта Заказчика.
Клиенты компании “Магистраль” могут оплатить заказ наличными или по безналичному расчету с предоставлением всех закрывающих документов с нашей стороны.
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