Производственная компания «Магистраль» предлагает купить ОПГС в Ижевске с доставкой, гарантируя соответствие поставляемого материала требованиям ГОСТ 23735-2014. Благодаря механическому смешиванию массовое содержание гравия в натуральной песчано-гравийной смеси может быть увеличено до 75%. Его высокая концентрация способствует повышению прочности и температурной устойчивости обогащенной смеси.

Существует 5 категорий обогащенной песчано-гравийной смеси в зависимости от процентного содержания гравия. В ее состав входят дополнительные компоненты (глинистые и пылевидные частички). Добыча песчано-гравийных смесей ведется как в водоемах (прудах, реках, морях), так и в карьерах. Главным преимуществом морских пород является чистота, речных — наличие однородных фрагментов. Карьерные породы, имеющие шероховатую поверхность, отличаются отменной адгезионной способностью.

Область применения

С использованием ОПГС изготавливаются бетонные и асфальтобетонные строительные растворы, отличающиеся механической прочностью. Основными сферами применения стали жилое, производственное, коммерческое, автомобильное, железнодорожное и авиастроительство, ландшафтный дизайн. Выбор подходящего типа смеси осуществляется с учетом уровня радиоактивного фона натуральных пород.

Благодаря ОПГС работы по укладке фундаментов и благоустройству территорий производятся максимально эффективно. Материал применяется для засыпки оврагов и котлованов, выравнивания земельных участков, строительства гидравлических сооружений промышленного назначения, укрепления речных либо морских береговых линий. Широко используется обогащенная смесь в дорожном строительстве в процессе укладки, выравнивания и модернизации дорожного полотна.