Песок в Ижевске с доставкой

Главная Товары Песок
Песок Ижевск
Для работы по благоустройству
подсыпка под асфальтированные площадки, тротуары
Песок Ижевск
Для укрепления грунтов
траншей инженерных сетей, днища котлованов
Песок Ижевск
В дорожном хозяйстве
отсыпка дорог, съездов, пешеходных троп и временных объездов
Песок Ижевск
В сфере строительства
в качестве различных наполнителей и декоративных насыпей
Песок строительный
Песок строительный

Цена от: 280 руб./т

Скидки в зависимости от объема

Количество Сумма Цена за тонну Скидка
5 тонн 3500 ‭700‬ -
10 тонн 4900 ‭490‬ 3%
15 тонн 5900 393 8%
20 тонн 7200 ‭360‬ 9%
25 тонн 8500 ‭280 10%

Производственная компания «Магистраль» предлагает купить песок строительный в Ижевске с доставкой – это востребованный строительный материал, который имеет природное происхождение. Исходя из способов добычи, различают несколько видов. Каждый из них имеет свои определенные свойства и качественные характеристики, поэтому преимущественно используется в различных сферах строительства.

Карьерный песок, из-за наличия множества примесей, используется при прокладке дорог, изготовлении кирпича и бетонных смесей. Зерна речного песка значительно меньше, и он чище. Применяется при приготовлении строительных растворов и изготовлении затирок. Наименьшее количество примесей имеется в морском песке, поэтому он востребован для изготовления изделий из железобетона, проведения автодорожных работ и используется в качестве добавок в различные строительные смеси и растворы.

Узнать больше...
Речной песок
Речной песок

Цена от: 480 руб./т

Скидки в зависимости от объема

Количество Сумма Цена за тонну Скидка
5 тонн 4500 900 -
10 тонн 6500 ‭650‬ 3%
15 тонн 8000 533 8%
20 тонн 10000 ‭500‬ 9%
25 тонн 12000 ‭480‬ 10%

Производственная компания «Магистраль» предлагает купить речной песок в Ижевске с доставкой, складируя строительный материал в мешках либо выгружая навалом. Сортировка песка осуществляется путем просеивания через сита с одновременным отделением крупно-, средне- и мелкозернистых фракций. Главными преимуществами этого типа песка являются природная чистота, отсутствие глинистых примесей и фракционная однородность.

Речной песок, добываемый из глубоких рек и высохших русел, используется в качестве основного компонента бетонных и асфальтобетонных смесей. Штукатурные, кладочные и отделочные растворы из песка отличаются прочностью и устойчивостью к температурным перепадам. Также он служит природным фильтром в водоочистных сооружениях, элементом декорирования и ландшафтного дизайна на детских площадках.

Узнать больше...


Песок строительный Песок строительный от 280 руб./т
Песок речной Песок речной от 480‬ руб./т

Компания "Магистраль" предлагает купить песок с доставкой в Ижевске в любом необходимом вам количестве, мы работаем со строительными и дорожными компаниями, а также с частными физическими лицами. Наша продукция обладает следующими свойствами: крайне высокие показатели экологичности, универсальность и доступная цена, длительный срок эксплуатации объектов, в которых за основу песчано-цементных смесей брался наш песок.

Благодаря собственным карьерам, парку необходимой спецтехники и грузовым машинам Камаз, мы предлагаем высокое качество по рыночным ценам без посредников и наценок. На своем транспорте привезем любое количество материала к месту, указанному вами. Продаем следующие виды песка: строительный (карьерный), отсыпной, речной.

Наши преимущества

  1. Дешевые цены (большие объемы оптом обсуждаются индивидуально).
  2. Доставка по Ижевску и Удмуртии точно в срок.
  3. Возможен наличный и безналичный расчет.
  4. Большой опыт оказания данных услуг.
  5. Материалы всегда в наличии.
  6. Гарантия экологичности.

Если вы сделали заказ, но нет возможности самостоятельно его забрать, можем осуществить доставку до вашего объекта. Наши строительные пески широко используются на многих стройплощадках Ижевска и по всей России. Гарантируем, что благодаря нашей продукции, вы построите прочную и надежную конструкцию!

ОСТАВЬТЕ ЗАЯВКУ,

и наш менеджер свяжется с Вами в течение 20 минут.