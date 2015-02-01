Цена от: 280 руб./т
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|3500
|700
|-
|10 тонн
|4900
|490
|3%
|15 тонн
|5900
|393
|8%
|20 тонн
|7200
|360
|9%
|25 тонн
|8500
|280
|10%
Производственная компания «Магистраль» предлагает купить песок строительный в Ижевске с доставкой – это востребованный строительный материал, который имеет природное происхождение. Исходя из способов добычи, различают несколько видов. Каждый из них имеет свои определенные свойства и качественные характеристики, поэтому преимущественно используется в различных сферах строительства.
Карьерный песок, из-за наличия множества примесей, используется при прокладке дорог, изготовлении кирпича и бетонных смесей. Зерна речного песка значительно меньше, и он чище. Применяется при приготовлении строительных растворов и изготовлении затирок. Наименьшее количество примесей имеется в морском песке, поэтому он востребован для изготовления изделий из железобетона, проведения автодорожных работ и используется в качестве добавок в различные строительные смеси и растворы.
Цена от: 480 руб./т
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|4500
|900
|-
|10 тонн
|6500
|650
|3%
|15 тонн
|8000
|533
|8%
|20 тонн
|10000
|500
|9%
|25 тонн
|12000
|480
|10%
Производственная компания «Магистраль» предлагает купить речной песок в Ижевске с доставкой, складируя строительный материал в мешках либо выгружая навалом. Сортировка песка осуществляется путем просеивания через сита с одновременным отделением крупно-, средне- и мелкозернистых фракций. Главными преимуществами этого типа песка являются природная чистота, отсутствие глинистых примесей и фракционная однородность.
Речной песок, добываемый из глубоких рек и высохших русел, используется в качестве основного компонента бетонных и асфальтобетонных смесей. Штукатурные, кладочные и отделочные растворы из песка отличаются прочностью и устойчивостью к температурным перепадам. Также он служит природным фильтром в водоочистных сооружениях, элементом декорирования и ландшафтного дизайна на детских площадках.
Компания "Магистраль" предлагает купить песок с доставкой в Ижевске в любом необходимом вам количестве, мы работаем со строительными и дорожными компаниями, а также с частными физическими лицами. Наша продукция обладает следующими свойствами: крайне высокие показатели экологичности, универсальность и доступная цена, длительный срок эксплуатации объектов, в которых за основу песчано-цементных смесей брался наш песок.
Благодаря собственным карьерам, парку необходимой спецтехники и грузовым машинам Камаз, мы предлагаем высокое качество по рыночным ценам без посредников и наценок. На своем транспорте привезем любое количество материала к месту, указанному вами. Продаем следующие виды песка: строительный (карьерный), отсыпной, речной.
Наши преимущества
- Дешевые цены (большие объемы оптом обсуждаются индивидуально).
- Доставка по Ижевску и Удмуртии точно в срок.
- Возможен наличный и безналичный расчет.
- Большой опыт оказания данных услуг.
- Материалы всегда в наличии.
- Гарантия экологичности.
Если вы сделали заказ, но нет возможности самостоятельно его забрать, можем осуществить доставку до вашего объекта. Наши строительные пески широко используются на многих стройплощадках Ижевска и по всей России. Гарантируем, что благодаря нашей продукции, вы построите прочную и надежную конструкцию!