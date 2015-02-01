Песок в Ижевске с доставкой

Производственная компания «Магистраль» предлагает купить песок строительный в Ижевске с доставкой – это востребованный строительный материал, который имеет природное происхождение. Исходя из способов добычи, различают несколько видов. Каждый из них имеет свои определенные свойства и качественные характеристики, поэтому преимущественно используется в различных сферах строительства.

Карьерный песок, из-за наличия множества примесей, используется при прокладке дорог, изготовлении кирпича и бетонных смесей. Зерна речного песка значительно меньше, и он чище. Применяется при приготовлении строительных растворов и изготовлении затирок. Наименьшее количество примесей имеется в морском песке, поэтому он востребован для изготовления изделий из железобетона, проведения автодорожных работ и используется в качестве добавок в различные строительные смеси и растворы.