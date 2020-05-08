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Скидки в зависимости от объема

Количество Сумма Цена за тонну Скидка
5 тонн 5000 ‭1000‬ -
10 тонн 7000 ‭700‬ 3%
15 тонн 10000 666 8%
20 тонн 12500 625 9%
25 тонн 14500 480 10%
ПГС
Цена от: 480 руб./т
Наличие: в наличии
тн
Итого: 480 руб
Ближайшая доставка: 08.05.2020
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ООО "Магистраль" предлагает купить ПГС в Ижевске и Удмуртской Республике с доставкой до вашего строительного объекта. Вы можете выбрать песчано-гравийную смесь в зависимости от работ, которые собираетесь производить. Специалисты нашей компании подскажут, какой тип лучше использовать при проведении строительных или дорожных работ.

Этот популярный материал состоит из гравия и песка, по массе содержание гравия составляет примерно 15%. При работе с ПГС важен размер частиц. Согласно нормам он должен быть 10-70 мм (максимальный размер 150 мм), глиняных комков - не более 1%, концентрация пылевых включений 5%. Кроме вышеперечисленного, песчано-гравийная смесь анализируется по показателям прочности и морозостойкости. В составе не должно быть ненужных засоряющих элементов.

Область применения

ПГС разделяют на пять групп, по относительному содержанию гравия:

  • первая группа: 25%;
  • вторая группа: 35%;
  • третья группа: от 35 до 50%;
  • четвертая группа: от 50 до 65%;
  • пятая группа (самые твердые типы): 65-75%.

Гравийные смеси являются основным сырьем в строительной промышленности, а также используются при производстве изделий из железобетона, в дорожном строительстве. Чаще всего ПГС добывают в карьерах открытым способом.

Объемный вес: 1,65 тонн на метр кубический


Морозостойкость: F100


Размер камней: от 10 до 70 миллиметров


Коэффициент уплотнения: 1,2


Для примесей: >5 процента

Осуществляем доставку по Ижевску и Удмуртии собственным грузовым автотранспортом компании “Магистраль” в удобное для Вас время.

Доставляем 6 дней в неделю кроме воскресенья.

По Ижевску доставляем в течение 2 часов.

По Удмуртии - в удобное для Заказчика время.

Окончательная стоимость доставки зависит от объема заказа и удаленности объекта Заказчика.

Клиенты компании “Магистраль” могут оплатить заказ наличными или по безналичному расчету с предоставлением всех закрывающих документов с нашей стороны.

ГОСТ 23735-2014

Отзывы

Очень быстрая доставка!

Сергей
Заказывали щебень, все вовремя. Советую!

Виктор

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