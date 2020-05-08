ООО "Магистраль" предлагает купить ПГС в Ижевске и Удмуртской Республике с доставкой до вашего строительного объекта. Вы можете выбрать песчано-гравийную смесь в зависимости от работ, которые собираетесь производить. Специалисты нашей компании подскажут, какой тип лучше использовать при проведении строительных или дорожных работ.

Этот популярный материал состоит из гравия и песка, по массе содержание гравия составляет примерно 15%. При работе с ПГС важен размер частиц. Согласно нормам он должен быть 10-70 мм (максимальный размер 150 мм), глиняных комков - не более 1%, концентрация пылевых включений 5%. Кроме вышеперечисленного, песчано-гравийная смесь анализируется по показателям прочности и морозостойкости. В составе не должно быть ненужных засоряющих элементов.

Область применения

ПГС разделяют на пять групп, по относительному содержанию гравия:

первая группа: 25%;

вторая группа: 35%;

третья группа: от 35 до 50%;

четвертая группа: от 50 до 65%;

пятая группа (самые твердые типы): 65-75%.

Гравийные смеси являются основным сырьем в строительной промышленности, а также используются при производстве изделий из железобетона, в дорожном строительстве. Чаще всего ПГС добывают в карьерах открытым способом.