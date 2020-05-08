Прайс-лист
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|5000
|1000
|-
|10 тонн
|7000
|700
|3%
|15 тонн
|10000
|666
|8%
|20 тонн
|12500
|625
|9%
|25 тонн
|14500
|480
|10%
ООО "Магистраль" предлагает купить ПГС в Ижевске и Удмуртской Республике с доставкой до вашего строительного объекта. Вы можете выбрать песчано-гравийную смесь в зависимости от работ, которые собираетесь производить. Специалисты нашей компании подскажут, какой тип лучше использовать при проведении строительных или дорожных работ.
Этот популярный материал состоит из гравия и песка, по массе содержание гравия составляет примерно 15%. При работе с ПГС важен размер частиц. Согласно нормам он должен быть 10-70 мм (максимальный размер 150 мм), глиняных комков - не более 1%, концентрация пылевых включений 5%. Кроме вышеперечисленного, песчано-гравийная смесь анализируется по показателям прочности и морозостойкости. В составе не должно быть ненужных засоряющих элементов.
Область применения
ПГС разделяют на пять групп, по относительному содержанию гравия:
- первая группа: 25%;
- вторая группа: 35%;
- третья группа: от 35 до 50%;
- четвертая группа: от 50 до 65%;
- пятая группа (самые твердые типы): 65-75%.
Гравийные смеси являются основным сырьем в строительной промышленности, а также используются при производстве изделий из железобетона, в дорожном строительстве. Чаще всего ПГС добывают в карьерах открытым способом.
Объемный вес: 1,65 тонн на метр кубический
Морозостойкость: F100
Размер камней: от 10 до 70 миллиметров
Коэффициент уплотнения: 1,2
Для примесей: >5 процента
Осуществляем доставку по Ижевску и Удмуртии собственным грузовым автотранспортом компании “Магистраль” в удобное для Вас время.
Доставляем 6 дней в неделю кроме воскресенья.
По Ижевску доставляем в течение 2 часов.
По Удмуртии - в удобное для Заказчика время.
Окончательная стоимость доставки зависит от объема заказа и удаленности объекта Заказчика.
Клиенты компании “Магистраль” могут оплатить заказ наличными или по безналичному расчету с предоставлением всех закрывающих документов с нашей стороны.
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