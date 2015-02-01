Щебень в Ижевске с доставкой

ООО “Магистраль” предлагает купить щебень с доставкой по Ижевску и Удмуртии по цене от 1120 руб за тонну, наша продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ГОСТ и имеет паспорт качества, подтверждающий ее высокие физико-химические характеристики. Работаем с физическими и юридическими лицами. Продаем щебень следующих видов оптом: доломитовый (фракция 20-40, 40-70), гранитный (фракция 5-20, 20-40, 40-70). Минимальный объем заказа - 5 тонн.
Наши преимущества
- Быстрая доставка. Осуществляем доставку щебня собственным транспортом в течение 2 часов.
- Забота о клиентах. Каждую заявку прорабатываем индивидуально, предлагая оптимальные решения под конкретные задачи.
- Транспорт. Собственный автопарк спецтехники позволяет сэкономить до 50% на доставке.
- Ассортимент. Всегда в наличии гранитный и доломитовый щебень любых фракций с паспортами качества.
Условия доставки и оплаты
Осуществляем доставку щебня до объекта по Ижевску и Удмуртии грузовым автотранспортом 6 дней в неделю (кроме воскресенья). Цена доставки щебня рассчитывается индивидуально, и зависит от объемов заказа, удаленности объекта. Сотрудничаем с оптовыми покупателями и частными лицами, возможен безналичный расчет, либо оплата наличными по факту выгрузки строительного материала.
Область применения
Щебень относится к разновидности нерудного материала, применяемого в сфере строительства и работ по благоустройству, его можно использовать для следующих видов работ:
- Для укрепления грунтов (днищ котлованов, траншей).
- Обустройства тротуарных дорожек, декоративных насыпей.
- Отсыпка временных объездов, дорог.
- В качестве наполнителей в строительных смесей.