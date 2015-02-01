Щебень в Ижевске с доставкой

ООО “Магистраль” предлагает купить щебень с доставкой по Ижевску и Удмуртии по цене от 1120 руб за тонну, наша продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ГОСТ и имеет паспорт качества, подтверждающий ее высокие физико-химические характеристики. Работаем с физическими и юридическими лицами. Продаем щебень следующих видов оптом: доломитовый (фракция 20-40, 40-70), гранитный (фракция 5-20, 20-40, 40-70). Минимальный объем заказа - 5 тонн.

Наши преимущества

Быстрая доставка. Осуществляем доставку щебня собственным транспортом в течение 2 часов. Забота о клиентах. Каждую заявку прорабатываем индивидуально, предлагая оптимальные решения под конкретные задачи. Транспорт. Собственный автопарк спецтехники позволяет сэкономить до 50% на доставке. Ассортимент. Всегда в наличии гранитный и доломитовый щебень любых фракций с паспортами качества.

Условия доставки и оплаты

Осуществляем доставку щебня до объекта по Ижевску и Удмуртии грузовым автотранспортом 6 дней в неделю (кроме воскресенья). Цена доставки щебня рассчитывается индивидуально, и зависит от объемов заказа, удаленности объекта. Сотрудничаем с оптовыми покупателями и частными лицами, возможен безналичный расчет, либо оплата наличными по факту выгрузки строительного материала.

Область применения

Щебень относится к разновидности нерудного материала, применяемого в сфере строительства и работ по благоустройству, его можно использовать для следующих видов работ: