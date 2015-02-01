Щебень в Ижевске с доставкой

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В дорожном хозяйстве
отсыпка дорог, съездов, пешеходных троп и временных объездов
Щебень Ижевск
В сфере строительства
в качестве различных наполнителей и декоративных насыпей

Доломитовый щебеньДоломитовый
Гранитный щебеньГранитный
Щебень фракция 5-20Фракция 5-20
Щебень фракция 20-40Фракция 20-40
Щебень фракция 40-70Фракция 40-70
Щебень доломитовый Щебень доломитовый
фр. 20-40 от 1080 руб./т
Щебень доломитовый Щебень доломитовый
фр. 40-70 от ‭1120‬ руб./т
Щебень гранитный Щебень гранитный
фр. 5-20 от ‭1520‬ руб./т
Щебень гранитны Щебень гранитный
фр. 20-40 от 1440 руб./т
Щебень гранитный Щебень гранитный
фр. 40-70 от 1440 руб./т

ООО “Магистраль” предлагает купить щебень с доставкой по Ижевску и Удмуртии по цене от 1120 руб за тонну, наша продукция сертифицирована в соответствии со стандартами ГОСТ и имеет паспорт качества, подтверждающий ее высокие физико-химические характеристики. Работаем с физическими и юридическими лицами. Продаем щебень следующих видов оптом: доломитовый (фракция 20-40, 40-70), гранитный (фракция 5-20, 20-40, 40-70). Минимальный объем заказа - 5 тонн.

Наши преимущества

  1. Быстрая доставка. Осуществляем доставку щебня собственным транспортом в течение 2 часов.
  2. Забота о клиентах. Каждую заявку прорабатываем индивидуально, предлагая оптимальные решения под конкретные задачи.
  3. Транспорт. Собственный автопарк спецтехники позволяет сэкономить до 50% на доставке.
  4. Ассортимент. Всегда в наличии гранитный и доломитовый щебень любых фракций с паспортами качества.

Условия доставки и оплаты

Осуществляем доставку щебня до объекта по Ижевску и Удмуртии грузовым автотранспортом 6 дней в неделю (кроме воскресенья). Цена доставки щебня рассчитывается индивидуально, и зависит от объемов заказа, удаленности объекта. Сотрудничаем с оптовыми покупателями и частными лицами, возможен безналичный расчет, либо оплата наличными по факту выгрузки строительного материала.

Область применения

Щебень относится к разновидности нерудного материала, применяемого в сфере строительства и работ по благоустройству, его можно использовать для следующих видов работ:

  1. Для укрепления грунтов (днищ котлованов, траншей).
  2. Обустройства тротуарных дорожек, декоративных насыпей.
  3. Отсыпка временных объездов, дорог.
  4. В качестве наполнителей в строительных смесей.

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