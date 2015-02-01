Шлак в Ижевске с доставкой

Цена от: 440 руб./т
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|4500
|900
|-
|10 тонн
|6000
|600
|3%
|15 тонн
|8000
|533
|8%
|20 тонн
|9500
|475
|9%
|25 тонн
|11500
|440
|10%
Производственная компания «Магистраль» предлагает купить шлак фракции 0-20 в Ижевске с доставкой от 5 тонн. Шлаковый отсев – неорганический строительный материал, который производится в результате выплавки металла и переработки. Вся продукция соответствует государственным стандартам и нормам, о чем свидетельствуют официальные сертификаты качества. Строительный материал применяется в соответствии с нормативно-технической документацией.
Главной отраслью применения вторсырья является дорожное строительство: используется в качестве заполнителя при изготовлении асфальтобетонных покрытий и цементно-бетонных растворов. За счет небольшой фракции сырье максимально плотно заполняет пустоты.
Цена от: 1120 руб./т
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|7000
|1400
|-
|10 тонн
|12500
|1250
|3%
|15 тонн
|1750
|1166
|8%
|20 тонн
|23500
|1175
|9%
|25 тонн
|28000
|1120
|10%
Производственная компания «Магистраль» предлагает купить шлак фракции 20-70 в Ижевске с доставкой от 5 тонн. Материал востребован в дорожном строительстве для устройства оснований, используется в качестве добавки к бетонам при возведении зданий и сооружений, применяется в производстве брусчатки, шлакоблоков. Главным преимуществом шлака является его способность к уплотнению под воздействием нагрузок. Дорожное полотно в процессе эксплуатации становится тверже, прочнее, надежнее.
Шлак – это беспыльный нерудный материал, который образуется как побочный продукт сгорания металлургических отходов или топлива на промышленных объектах. Материал доступен по цене за счет простой технологии производства. Мы осуществляем оптовые поставки на предприятия, сотрудничаем с частными лицами. Позвоните нам, чтобы получить подробную информацию по отгрузке.
Цена от: 1060 руб./т
Скидки в зависимости от объема
|Количество
|Сумма
|Цена за тонну
|Скидка
|5 тонн
|6300
|1260
|-
|10 тонн
|11500
|1150
|3%
|15 тонн
|16500
|1100
|8%
|20 тонн
|22500
|1125
|9%
|25 тонн
|26500
|1060
|10%
Производственная компания «Магистраль» предлагает купить шлак фракции 70-120 в Ижевске с доставкой от 5 тонн. Материал представляет собой отходы металлургического производства и отличается сложным химическим составом. Уровень экологической безопасности шлака позволяет использовать его в строительстве без ограничений, но наличие широкого спектра химических элементов несколько ограничивает сферу применения. Данная фракция не подходит для производства бетонов, но широко используется в дорожном строительстве в качестве засыпки основания.
Шлак хорошо укатывается и образует плотное и прочное, не растворимое в воде основание для укладки асфальта или бетона. На трассах с высокой нагрузкой может смешиваться с цементными связующими и смолами — в этом случае получается качественный монолитный слой. Также используют шлак для обустройства подъездных и временных дорог на слабых и неустойчивых грунтах. Характеристики материала полностью соответствуют требованиям ГОСТ 3344-83.
Компания ООО «Магистраль» предлагает купить шлак в Ижевске с доставкой до вашего объекта следующих модификаций: нефракционный, фракция 0-20, 20-70, 70-120. Шлак — это неметаллический силикатный материал, он представляет собой металлургический расплав, который получается при производстве чугуна. До некоторого времени этот материал считался отходами производства, однако при изучении некоторых его свойств, было найдено широкое применение в строительной области. Цена шлака зависит в первую очередь от выбранной фракции, а также от пункта назначения.
Наши преимущества
Мы работаем как с крупными строительными организациями, так и с частными физическими лицами. Каждому заказчику гарантированы:
- Дешевая рыночная цена.
- Гибкая система скидок.
- Доставка нашим автотранспортом в любую точку Удмуртской Республики.
- Наличный и безналичный расчет.
- Опытные сотрудники, готовые помочь с выбором.
Заказывая шлак от компании «Магистраль», вы получаете не только высококачественный экологичный продукт, но и безопасный проверенный материал, обеспечивающий длительный срок эксплуатации строительных сооружений. На собственной погрузочно-разгрузочной технике мы привезем любое количество на объект в указанные вами сроки. Наши строительные материалы приобретают те застройщики, кому небезразлично качество будущих объектов!
Область применения
Шлаковый щебень используется для строительства автомобильных дорог, в том числе покрытий, оснований и других слоев дорожной одежды. Благодаря способности затвердевать под воздействием окружающей среды, шлак пользуется спросом у частных домовладельцев, садоводческих кооперативов, застройщиков коттеджных поселков, которые обустраивают и укрепляют грунтовые дороги. Также его приобретают для:
- Бетонных смесей и минеральной ваты.
- Шлаковой пемзы, стекла.
- Кровельных материалов.
- Асфальтового покрытия.