Компания ООО «Магистраль» предлагает купить шлак в Ижевске с доставкой до вашего объекта следующих модификаций: нефракционный, фракция 0-20, 20-70, 70-120. Шлак — это неметаллический силикатный материал, он представляет собой металлургический расплав, который получается при производстве чугуна. До некоторого времени этот материал считался отходами производства, однако при изучении некоторых его свойств, было найдено широкое применение в строительной области. Цена шлака зависит в первую очередь от выбранной фракции, а также от пункта назначения.

Наши преимущества

Мы работаем как с крупными строительными организациями, так и с частными физическими лицами. Каждому заказчику гарантированы:

Дешевая рыночная цена. Гибкая система скидок. Доставка нашим автотранспортом в любую точку Удмуртской Республики. Наличный и безналичный расчет. Опытные сотрудники, готовые помочь с выбором.

Заказывая шлак от компании «Магистраль», вы получаете не только высококачественный экологичный продукт, но и безопасный проверенный материал, обеспечивающий длительный срок эксплуатации строительных сооружений. На собственной погрузочно-разгрузочной технике мы привезем любое количество на объект в указанные вами сроки. Наши строительные материалы приобретают те застройщики, кому небезразлично качество будущих объектов!

Область применения

Шлаковый щебень используется для строительства автомобильных дорог, в том числе покрытий, оснований и других слоев дорожной одежды. Благодаря способности затвердевать под воздействием окружающей среды, шлак пользуется спросом у частных домовладельцев, садоводческих кооперативов, застройщиков коттеджных поселков, которые обустраивают и укрепляют грунтовые дороги. Также его приобретают для: